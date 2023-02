Vaste opération antidrogue en Flandre: neuf personnes sont placées sous mandat d’arrêt

Neuf personnes ont été placées sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction de Bruges dans le cadre d’une enquête pour trafic international de drogue et blanchiment d’argent, ont fait savoir jeudi le parquet et la police judiciaire fédérale de Flandre occidentale. Près de 100.000 euros en espèces ont été saisis dans le cadre de cette affaire.

Plusieurs adresses en Flandre occidentale et orientale ainsi qu’à Anvers ont été perquisitionnées mardi sur demande du juge d’instruction de Bruges. Les enquêteurs y ont saisi environ 100.000 euros en espèce, mais également une machine à compter de l’argent, un grand nombre de smartphones, divers produits de luxe et deux armes à feu prêtes à l’emploi. Lors de ces fouilles, les forces de l’ordre ont aussi mis la main sur cinq véhicules et découvert les restes d’une plantation de cannabis. Plus ou moins 200.000 euros ont été bloqués sur les comptes en banque des prévenus.

Quelque 70 enquêteurs de la police judiciaire fédérale de Flandre occidentale ont pris part aux perquisitions, pour lesquelles ils ont reçu l’appui des unités spéciales, de la brigade canine de la police fédérale et de plusieurs zones de police locale.