Mario Vargas Llosa, nouvel «immortel»: «Mieux vaut mourir. Le plus tard possible, mais mourir»

Admis à l’Académie française le 9 février dernier, l’écrivain péruviano-espagnol et lauréat du prix Nobel se confie, sur la littérature et sur la vie.

Ce jeudi 9 février 2023 restera comme l’une des dates les plus marquantes de la vie de l’auteur des classiques de la littérature universelle comme La ville et les chiens, Conversation à la cathédrale, La maison verte, La guerre de la fin du monde ou La fête au Bouc . Elle a scellé, en effet, l’entrée du Prix Nobel de littérature 2010 à l’Académie française, où Mario Vargas Llosa, 86 ans, est devenu le premier écrivain depuis la fondation de l’institution par le cardinal Richelieu, en 1634, à être admis sans œuvre originale en langue française. Un moment historique pour cet homme né à Arequipa, au Pérou, qui chérissait Paris comme un rêve de jeunesse et Flaubert, comme un idéal de style.