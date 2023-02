Podcast – Ukraine: comment préparer un reportage en zone de guerre

Le 24 février 2022, la Russie envahit l’Ukraine. Aujourd’hui, la guerre dure depuis bientôt un an. A l’approche de cet anniversaire, plusieurs journalistes du Soir ont voulu se rendre sur place pour voir par eux-mêmes les conséquences de la guerre sur les habitants du pays. Pauline Hoffman et Marine Buisson travaillent toutes les deux au service Monde. Pierre-Yves Thienpont est photographe. Ils sont passés par notre studio pour nous raconter leurs préparatifs et nous décrire leur état d’esprit avant de partir.

