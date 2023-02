Guy Goffette, Antoine Wauters, Benoît Vitkine... Les poches des Livres du Soir

Poésie, nostalgie de l’enfance et de ce qui fut un foyer... Mais aussi thriller politique au cœur d’une Ukraine d’avant-guerre : les poches qu’il ne faut pas rater.

L’Oiseau de craie ****

Guy Goffette

Que dire en trois lignes d’une telle anthologie ? Grave ou léger, souvent lumineux, à l’occasion leste, mélancolique, désopilant, le Gaumais Guy Goffette a la poésie pour langage et pour objet, territoire. Lorsqu’on vous le sert ainsi resserré, on reste étourdi par la densité des moments forts d’une vie de création. Ceci, presqu’au hasard de ce qui est pourtant un Pain perdu : « Dans le soleil des villes/prises et pressées/le mot bonjour/est l’arme blanche/ qui se promène sans chapeau (…) » Chapeau.

Postface de Rossano Rosi, Espace Nord, 300 p., 9 €

Mahmoud ou la montée des eaux ****

Antoine Wauters