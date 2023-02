Stipe Perica probablement absent, Renaud Emond à court de rythme: le Standard devra compter sur Noah Ohio pour rythmer l’attaque contre l’Union

En attaque, les options de Ronny Deila n’étaient déjà pas légion, mais il va plus que probablement devoir faire sans Stipe Perica à l’Union. « Il testera son épaule ce vendredi, mais cela devrait être un peu tôt », explique l’entraîneur. « Ne plus avoir de douleur est une chose, mais pouvoir utiliser son épaule à 100 % en est une autre. »

Renaud Emond, lui, est à court de rythme. « Contre Courtrai, il devait disputer 15 minutes, il en a presté 30… Je n’ai pas eu le choix compte tenu des événements. Ses statistiques de course sont bonnes, mais il doit prendre ses repères, notamment dans le timing et le positionnement. Après 4 mois d’absence, ce n’est pas honnête de lui en demander plus. »