Steve Darcis, nouveau capitaine de l’équipe de Coupe Davis: «J’espérais être à cette place un jour»

Steve Darcis était « super fier » de pouvoir occuper le poste de capitaine de l’équipe de Coupe Davis de tennis. « Mister Davis Cup », 38 ans, sera assisté de Ruben Bemelmans dans sa tâche qu’il inaugurera mi-septembre contre l’Ouzbekistan pour le maintien dans le groupe mondial.

« J’espérais être à cette place un jour, on y est », a confié le Liégeois, ex-38e joueur du monde en conférence de presse jeudi à Bruxelles. « J’ai reçu beaucoup de messages de soutien, cela fait plaisir que l’on parle de tout ça en bien. J’aurais voulu le faire en septembre avec Johan (Van Herck, à qui il succède, ndlr), car c’est un capitaine incroyable pour l’avoir vécu de l’intérieur. Rester 12 ans en poste, ce n’est pas donné à tout le monde. Je connais Ruben depuis très longtemps, on a joué ensemble et on a plus ou moins le même poste dans nos fédérations (responsable des élites, ndlr). On veut profiter de notre expérience de joueur pour amener l’équipe au plus haut niveau », a ajouté le Belge, qui aura marqué l’histoire belge de la Coupe Davis.

« J’ai eu quatre coaches : Steven Martens, Reginald Willems, Julien Hofferlin et Johan Van Herck, quatre super exemples avec des qualités différentes. Je dirais que si je retiens les enseignements de Julien et Johan, cela se passera vraiment bien. On a des jeunes joueurs qui percent, des joueurs d’expérience, il faut que la mayonnaise prenne et on pourra faire de chouettes résultats ».