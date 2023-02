Nine Antico: «La culpabilité par rapport à la chair et au sexe me hante»

L’autrice joue de l’image des saintes patronnes de Sicile, Agata, Lucia et Rosalia, pour signer un poème graphique ensorcelant sur la condition féminine : « Madones et putains ».

Madones et putains, Nine Antico, Aire Libre, 144 p., 23,50 €

L’œuvre de Nine Antico s’inscrit dans l’héritage artistique de Mina Loy. La poétesse britannique revendiquait le droit aux plaisirs de la chair pour les femmes. Dans Madones et putains , l’autrice de bande dessinée s’attaque au mythe de la virginité, au cliché du sexe impur. Nine Antico dessine le droit à une vie sexuelle en dehors de la procréation et du mariage. Sa plume appelle à la libération sexuelle.