Dans LéNA cette semaine: éducation bienveillante, et si on se montrait plus sévère?

La psychologue Caroline Goldman a conquis la sphère médiatique en prônant davantage de sévérité et d’autorité dans l’éducation des enfants. Via un podcast, rapidement devenu l’un des plus écoutés en France, puis par un livre, File dans ta chambre ! Offrez des limites éducatives à vos enfants, cette docteure en psychopathologie clinique (et fille du chanteur Jean-Jacques Goldman) part en croisade contre la mode de l’éducation bienveillante (ou positive) qui semble devenue la norme.

« Les tenants de cette idéologie pensent qu’imposer quelque chose à l’enfant est violent, que lui dire non est violent », constate Caroline Goldman. « Mais quand on ne rencontre pas la limite durant sa jeunesse, on bute éternellement contre elle. Tous les parents du monde rêvent, au départ, de créer une relation où il n’y aura pas d’agressivité. Les choses se déroulent effectivement sans trop de conflits pendant un an, et là, l’enfant commence progressivement à appeler les limites en testant les parents, souvent poussés à bout. »

« Je crois que nous sommes enfin à une période charnière, où l’on prend conscience sérieusement des excès de cette manière d’éduquer », conclut la psychopathologue. « Nous sommes face à cette tragédie de ces excès de l’éducation positive, avec des parents complètement dépassés par cette liberté sans limite. C’est une vraie épreuve pour un couple, alors qu’éduquer des enfants est déjà assez compliqué comme ça. En consultation, je vois beaucoup de ces enfants malheureux d’être comme ça, et ils me supplient des yeux de les sortir de cette liberté sauvage qui leur pourrit la vie. »

Retrouvez chaque samedi le supplément « LéNA » dans votre journal « Le Soir », ou dès maintenant en version numérique. Pas encore abonné(e) ? Découvrez notre offre sur mesure.

Les articles :

À lire aussi «On prend enfin conscience sérieusement des excès de l’éducation bienveillante»

À lire aussi Climat: selon une enquête, les crédits carbone liés à la protection des forêts sont inefficaces

À lire aussi Mario Vargas Llosa, nouvel «immortel»: «Mieux vaut mourir. Le plus tard possible, mais mourir»

À lire aussi Excédés par les notifications en cascade, ils fuient l’enfer des boucles WhatsApp

À lire aussi La Somalie d’Hassan Sheikh Mohamoud est en guerre totale contre les terroristes d’Al-Shabaab