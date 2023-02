Dix fermetures de maisons de repos annoncées chez Orpea Belgique, dont sept à Bruxelles

Le conseil d’administration extraordinaire du groupe Orpea est toujours en cours, mais les nouvelles ne sont pas bonnes pour les maisons de repos que le groupe français détient en Belgique. Il est, en effet, question de dix fermetures sur les soixante maisons de repos (plus vingt résidences-services) existantes. On parle de sept fermetures à Bruxelles et de trois en Flandre. La Wallonie n’est donc pas concernée.

On savait qu’Orpea vivait des moments difficiles depuis la sortie du livre-enquête, les Fossoyeurs, et que le groupe connaissait des pertes records de 9,5 milliards d’euros. Mais, selon un accord de principe approuvé début février, un groupement d’investisseurs mené par la Caisse des dépôts (CDC) et des créanciers prévoyait d’effacer 3,8 milliards d’euros de dette en la convertissant en capital et d’injecter 1,55 milliard d’euros de capital supplémentaire. A la fin du processus, la CDC détiendra 50,2 % du capital d’Orpea, les créanciers 49,4 % et les actionnaires actuels 0,4 %.