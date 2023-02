Telenet veut attaquer le marché wallon sans timidité

La présentation des résultats annuels de Telenet ce jeudi était l’occasion d’en savoir plus sur la manière dont l’opérateur télécom flamand comptait s’y prendre pour débarquer sur le marché wallon et dans la partie de Bruxelles où il n’est pas encore présent (un tiers). Pour rappel, fin janvier, Telenet a annoncé avoir signé avec Orange un accord via lequel les deux opérateurs se donnent accès mutuellement à leur réseau fixe. Cela signifie qu’à partir de 2024, Telenet proposera la télé et l’internet sur le marché wallon et bruxellois via le câble de Voo, qui devrait bientôt devenir la propriété d’Orange. Telenet sera alors un opérateur national et convergent (il possède également la marque mobile Base), au même titre que Proximus et Orange.

John Porter, le CEO de Telenet, a répété son ambition : décrocher « au minimum » 10 % de parts de marché côté wallon sur le moyen terme, c’est-à-dire le niveau qu’a réussi à atteindre Orange depuis le lancement de son offre fixe il y a sept ans. Avec quel positionnement prix va-t-il attaquer ce marché où il part de zéro ? En utilisant quelle marque ? Le patron de Telenet a préféré botter en touche « afin de ne pas donner d’informations utiles à la concurrence », mais a insisté sur le fait que son arrivée sur le marché wallon ne serait pas « timide ». « Il y a beaucoup de travail à réaliser pour se lancer sur un nouveau réseau, avec de nouveaux produits…, donc ça n’a pas de sens de s’attaquer à ce marché en marchant sur la pointe des pieds. On fera de notre mieux pour avancer ».

Au sujet de la marque qui sera utilisée, il a indiqué que toutes les options étaient ouvertes : utiliser soit Base, soit Telenet, les deux en même temps ou encore en créer une nouvelle. « Il y a beaucoup de possibilités qui s’offrent à nous ». La marque Telenet pourrait-elle convenir alors que celle-ci a un caractère plutôt « premium » et que l’opérateur sera clairement un challenger au sud du pays contrairement à la Flandre où il est leader ? A cette question, John Porter a répondu que Telenet n’était pas une marque premium et qu’il y avait une fausse perception de celle-ci. « C’est une marque pour le marché de masse. On n’a pas plus de clients dans les hauts revenus que dans les autres catégories. On a aussi beaucoup de succès auprès des jeunes. Il y a cette perception qu’on est la BMW de l’internet fixe. Je dirais qu’on est plutôt une Toyota Camry solide, qui ne tombe pas en panne, qui a toutes les options ».

John Porter reconnaît que « la Wallonie, ce n’est pas la Flandre » et qu’il faut une sensibilité particulière pour ce marché, mais il rappelle que celui-ci n’est pas étranger à Telenet. « Nous avons déjà aujourd’hui des centaines de milliers de clients francophones (NDLR : via la marque Base et via Telenet à Bruxelles) ».