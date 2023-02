Bon anniversaire, Molière

Si l’on me demandait quel écrivain j’aimerais rencontrer aux enfers, je citerais immédiatement Molière. Il ne serait pas le seul, mais il serait le premier.

En plus de mon admiration, je me suis attaché à l’homme. » Le Belge André Versaille écrit ces mots en liminaire de sa gigantesque et magnifique édition de Tout Molière, publiée par Bouquins pour l’anniversaire de la mort du comédien et dramaturge français – c’était le 17 février 1673, 350 ans ce vendredi. Un gros bouquin : 2.176 pages pour 39 €. Les œuvres complètes, une trentaine de pièces, évidemment, mais aussi les écrits intégraux de l’artiste, les notices accompagnant chaque pièce, les scandales que certaines ont soulevés, la vie du dramaturge, ses relations avec Louis XIV, des anecdotes, une peinture du théâtre à cette époque…