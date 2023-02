Inarrêtable, Tadej Pogacar signe déjà la passe de trois

Tadej Pogacar (24 ans) est tout bonnement inarrêtable, insatiable. Troisième jour de course en 2023 et troisième victoire pour le glouton slovène. Après avoir brillamment remporté la Clasica Jaen Paraiso Interior (sorte de mini-réplique espagnole des Strade Bianche) et l’étape inaugurale du Tour d’Andalousie, il a remis le couvert ce jeudi en s’offrant le deuxième volet de cette même épreuve. Avec des jambes de feu, le double lauréat du Tour de France a accompagné dans un premier temps Mikel Landa, dans le Puerto de la Hoya de Charilla, avant de reprendre les derniers échappés. Malgré le regroupement quelques kilomètres plus tard, le garçon avait gardé suffisamment de réserves pour aligner tout le monde dans la pente finale. La Fortaleza de la Mota, théâtre d’un ultime kilomètre très raide (11,5 % de moyenne) et composé de pavés. Ce qui a permis à Pogacar, qui prépare d’ailleurs le Ronde, de faire parler sa puissance et son impressionnante cadence de pédalage.