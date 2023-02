Exposition «Animalia»: ceux qui aiment la Terre prendront le train

Entre le souffle des locomotives à vapeur et le chant des dauphins, Train World embarque l’humanité dans un voyage poétique vers Animalia, la planète de la biodiversité.

Quand le train est passé, on ne le rattrape pas. Sur la terre, il est minuit moins une : 500.000 espèces ont un habitat naturel trop petit pour survivre. Alors en voiture pour Animalia, cet autre monde où l’imagination des hommes permet de décarboner la planète et de préserver la biodiversité. François Schuiten, l’utopiste des Cités obscures, Pierre-Yves Renkin, le magicien naturaliste, la biologiste Caroline Nieberding et le climatologue Jean-Pascal van Ypersele ont transformé le musée du Train World en livre ouvert sur la vie animale.