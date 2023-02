Le PSG va ouvrir son entraînement au public, une première depuis onze ans

Le PSG a décidé de faire plaisir à ses supporters la semaine prochaine. Le club va en effet permettre au public d’assister à un entraînement qui se tiendra exceptionnellement au Parc des Princes et non au Camp des Loges. Et c’est un petit événement car cela n’était plus arrivé depuis onze ans ! Sauf qu’il y a un petit hic.

Si les abonnés disposent de deux places gratuites pour cet entraînement ouvert d’une heure, il faudra sortir de portefeuille pour obtenir plus de places ou si l’on est non-abonné. Les prix vont de 5 à 15 euros. Un détail qui ne plaît pas vraiment à tout le monde.

Cet entraînement public intervient alors que le club vit une période difficile avec trois défaites consécutives, dont une élimination en Coupe de France et un 8e aller de Ligue des champions perdu face au Bayern à domicile.