«Anthony Morris a été vite jugé au Standard»: le gardien de l’Union s’apprête à retrouver les Rouches

Une fois n’est pas coutume, la rencontre de ce samedi entre l’Union et le Standard de Liège aura un goût tout particulier pour Anthony Moris, le gardien saint-gillois qui retrouvera « ce qui a toujours été mon équipe de cœur », avait-il déjà confié à maintes reprises. Un club qui ne lui aura pourtant jamais réellement laissé sa chance. Et qu’il quittera par la petite porte en 2014, près de quatorze ans après son arrivée à l’académie. « Je me rappelle l’avoir eu sous mes ordres au centre de formation, ainsi qu’en équipe première », réagit son ex-entraîneur des gardiens, Jean-François Lecomte. « À l’époque, il avait toutes les qualités requises pour intégrer le noyau A. C’était quelqu’un qui avait fait beaucoup d’efforts étant jeune. D’ailleurs, son père faisait la route tous les jours depuis Virton pour l’amener à l’entraînement. Il était travailleur et avait de grandes qualités. Je me souviens d’un garçon de bonne éducation, qui était en quelque sorte le gendre idéal. Il était à l’écoute et ne faisait guère de vagues. »

« Je me souviens d’un gardien très talentueux et doué techniquement », note pour sa part Hans Galjé, lui aussi ex-entraîneur des gardiens à Sclessin. « Il était très pro, s’entraînait toujours à 100 % et était performant avec l’équipe réserve. »