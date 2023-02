Le photographe violemment bousculé par Sergio Ramos se confie sur cet incident (vidéos)

Sergio Ramos s’est fait remarquer mardi soir après la défaite du PSG en Ligue des champions face au Bayern. Le défenseur espagnol s’en était pris violemment à des photographes qui l’ont involontairement bousculé.

L’un des photographes, Markus Gilliar, est revenu sur cet incident dans une publication sur Instagram ce jeudi. « Surprise du soir : Sergio Ramos m’a contacté personnellement et s’est excusé pour son comportement. Excuses acceptées, affaire classée. »

Contacté par Le Parisien, le photographe s’est confié plus longuement. « Au départ, quand je me suis fait bousculer, j’ai d’abord cru que c’était un collègue. Mais bon je me suis dit que c’était quand même très tonique pour un collègue », explique Markus Gilliar. « Et j’ai vu que c’était Sergio Ramos. J’ai pensé que je lui avais marché sur les pieds. Il était vexé. Je ne comprenais pas. »