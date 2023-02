Orpea Belgique compte fermer dix maisons de repos, sans licenciement de personnel Un « plan d’avenir » de 90 millions d’euros a été présenté aux syndicats. Il doit encore être validé le 14 mars par le groupe à Paris.

C’est un tiers des maisons de repos bruxelloises du groupe belge qui va disparaître à terme. - AFP.

Par Jean-Philippe de Vogelaere Publié le 16/02/2023

Sept maisons de repos vont fermer à Bruxelles et trois en Flandre. Telle est la mesure du « plan d’avenir » qu’Orpea Belgique a présenté ce jeudi après-midi aux représentations syndicales, à l’occasion d’un conseil d’administration extraordinaire. Ce plan ne prévoit pas de licenciement de personnel puisqu’un regroupement est prévu dans les cinquante structures restantes, mais il devra encore être validé le 14 mars par le groupe Orpea, à Paris. À lire aussi Victor Castanet provoque un séisme dans les maisons de retraite Si la situation wallonne reste inchangée, c’est donc un tiers des maisons de repos bruxelloises du groupe belge qui va disparaître à terme. Selon Fabien Boucqueau, le délégué CNE, « ce plan de 90 millions d’euros nous a été présenté avec la volonté de discuter du cadre collectif pour le transfert du personnel, afin de replacer stratégiquement Orpea sur le marché en termes de qualité de soins, avec une vision sur la démence et son encadrement, une vision pour assurer plus de digitalisation afin d’améliorer les process et les rendre plus fluides, l’envie de garder l’expertise de terrain en gardant le personnel et la volonté de faire des investissements pour rénover des maisons pour les rendre aux normes demandées par le politique. »

Assurer un seuil de rentabilité Il est vrai que la Région de Bruxelles-Capitale vient d’entamer une profonde réforme des maisons de repos. « C’est en tout cas la nouvelle ordonnance du ministre Maron qui pousse Orpea à prendre des mesures plus importantes à Bruxelles, où l’on prévoit que des lits vides soient redonnés aux autorités et que l’argent ainsi libéré puisse servir à engager du personnel nouveau (logopèdes, ergothérapeutes et autres psys) pour améliorer l’encadrement des résidents, analyse Fabien Boucqueau. Comme Orpea a un gros problème de taux d’occupation dans la capitale, la stratégie est simple. Regroupons les maisons à moitié remplies, pour avoir des taux d’occupation qui permettent d’assurer une rentabilité de l’activité. Sous un seuil de rentabilité de 90 % ou plus, cela ne fonctionne pas. » À lire aussi France: Un livre dénonce de graves défaillances dans les maisons de repos d'Orpea Le point d’interrogation qui reste pour les syndicats, c’est le fait que le plan d’avenir doit être validé par le conseil d’administration du groupe : « Le scénario optimiste dans lequel on croit, c’est qu’Orpea valide le plan d’Orpea Belgique et on continue. Le scénario pessimiste, c’est que le groupe ne croie pas à ce plan, ou partiellement, et qu’il faille chercher de nouveaux investisseurs pour assurer la pérennité de l’activité en Belgique. »