Suicide d’un journaliste à la RTBF: la direction réagit

Sous le choc après le suicide mardi soir d’un journaliste de la RTBF, la Société des journalistes (SDJ) du service public réclame d’urgence une réflexion de fond sur les structures de décisions et la gestion humaine qui sont à l’œuvre au sein de l’entreprise. La direction de la RTBF se dit pour sa part à l’écoute de la SDJ et promet la tenue prochaine d’une réunion pour aborder les éléments soulevés par la Société des journalistes.

La société des journalistes s’est réunie mercredi en assemblée générale extraordinaire au lendemain du décès du journaliste. Quelque 150 personnes représentant l’ensemble des métiers de l’information à la RTBF y ont pris part.

À lire aussi Mort d’un journaliste de la RTBF: «Il y a d’autres Alain dans la rédaction»

« Il y a d’autres Alain dans la rédaction »

« Le suicide de notre collègue fait écho à la situation de plusieurs membres de la rédaction qui ont exprimé leur détresse lors de notre réunion », souligne la SDJ. « Dans une atmosphère d’écoute et de respect, les témoignages de mal-être, de souffrance et de violence au travail se sont succédé. “Il y a d’autres Alain dans la rédaction”, “trop de collègues s’effondrent sans cesse”, “ce qu’on croit être des situations de détresse isolée sont le reflet d’un modèle qui dysfonctionne”, poursuit-elle.

Pour la SDJ, impossible de rester sourde aux marques de désespoir partagées par le personnel lors de l’assemblée générale. « Après un vote à l’unanimité des participants, la SDJ demande d’urgence une réflexion de fond sur les structures de décisions et la gestion humaine qui sont à l’œuvre aujourd’hui à la RTBF », indique-t-elle, réclamant une rencontre dans les plus brefs délais avec l’administrateur général Jean-Paul Philippot et les membres de la hiérarchie de l’information.

« Ce qui ressort de notre réunion, c’est une exigence de respect, d’écoute et de bienveillance dans le fonctionnement quotidien de la rédaction. La nécessité également d’un accompagnement plus soutenu des personnes en souffrance ou qui reviennent au travail après un burn-out », relève la SDJ.

À lire aussi L’hommage émouvant d’Ophélie Fontana durant le JT au journaliste de la RTBF décédé (vidéo)

La réaction de la direction

Une nouvelle assemblée générale sera convoquée au début du mois de mars pour évoquer des pistes de solutions. « Plus jamais pareil drame ne peut se reproduire. “Une autre RTBF est possible !” », assène la SDJ.

De son côté, la direction promet la tenue prochaine d’une réunion avec les représentants de la SDJ. « Le temps est pour le moment au recueillement et au deuil mais des dispositifs d’accompagnement du personnel ont été mis en place et des groupes de parole sont prévus sur tous les sites de la RTBF », a fait savoir Axelle Pollet, porte-parole de l’entreprise.