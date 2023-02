Un calendrier compliqué attend le Standard: les Rouches ont quatre matches pour ne pas tout perdre!

La bouteille à moitié pleine : le Standard pointe à quatre points de Bruges. Autre interprétation : il n’a que trois unités d’avance sur Saint-Trond, 9e. Les playoffs des Rouches sont en jeu. « Nous réalisons que nous sommes au-devant de quatre matches très importants », concède Marlon Fossey. Ronny Deila est tout autant conscient de la situation : « Nous sommes dans une bonne position, mais les matches seront difficiles. Nous devons nous battre le plus possible pour être dans le Top 8. » Quant au top 4… « Y terminer serait une performance incroyable… une des meilleures jamais vues si on tient compte d’où nous venons. Oui, lorsque nous jouons à notre meilleur niveau, nous pouvons battre n’importe qui… Mais à l’inverse, nous sommes capables de perdre contre n’importe qui aussi. »

« Se battre et tout donner »