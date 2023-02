Judo: Jorre Verstraeten et Mina Libeer en bronze à Tel Aviv

« Suite à ces résultats, Jorre a beaucoup travaillé avec toute l’équipe, a fait de la préparation mentale et cela a payé », explique Cédric Taymans, le directeur sportif de Judo Wallonie-Bruxelles. « Il fallait retrouver le chemin de la victoire et il y est arrivé ».

Sa dernière grosse performance remontait à juillet dernier, lorsqu’il s’était imposé en moins de 60 kg au Grand Chelem de Budapest. Depuis lors, Jorre Verstraeten se cherchait un peu après des éliminations prématurées aux Mondiaux de Tachkent, au Masters de Jérusalem et aux Grands Chelems d’Abou Dhabi et de Paris.

Le Louvaniste (IJF 8) a, en effet terminé 3e, ce jeudi, au Grand Chelem de Tel Aviv au terme d’une journée sérieuse et appliquée à l’issue de laquelle il a vaincu, en « petite finale », l’Australien Katz (IJF 42) en marquant waza ari à une dizaine de secondes de la fin. Sa seule défaite est survenue en demi-finale contre l’Espagnol Garrigos (IJF 5) sur étranglement. « Jorre doit encore progresser dans le travail au sol », avoue Taymans. « On va travailler tout ça lors de la préparation pour les Mondiaux de Doha (7-14 mai) avant lesquels il ne disputera plus que le Grand Chelem d’Antalya (31 mars-2 avril) ».

Côté féminin, en moins de 57 kg, Mina Libeer (IJF 13) a confirmé sa belle ascension de ces derniers mois. Elle aussi a conquis le bronze sans toutefois devoir disputer son dernier combat contre l’Ukrainienne Daria Bilodid (IJF 33), qui avait été exclue en demi-finale pour attaque dangereuse.