Tour de l’Algarve: Ilan Van Wilder lève les bras… et se fait passer sur la ligne par Magnus Cort Nielsen (vidéo)

Magnus Cort Nielsen (EF Education-Easypost) s’est adjugé la deuxième des cinq étapes du Tour de l’Algarve (2.Pro) disputée jeudi entre Sagres et Alto da Foia, Monchique sur 189,4 km. Le Danois s’est imposé au sprint devant Ilan Van Wilder (Soudal-QuickStep) et le Portugais Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty).

Ilan Van Wilder pensait avoir course gagnée et a levé les bras au ciel pour fêter ce qu’il pensait être son premier succès professionnel. Mais le coureur belge de 22 ans a été dépassé in extremis sur la ligne par Magnus Cort Nielsen, qui s’offre une 24e victoire en carrière et prend la tête du général.

Au général, le Danois compte 4 secondes d’avance sur Van Wilder et 6 sur Costa à la veille de la troisième étape qui conduira le peloton de Faro à Tavira sur 203.1km vendredi.