Le CD&V veut utiliser les caténaires des trains et trams pour recharger les voitures

Le CD&V propose d’utiliser les caténaires des trains et trams pour recharger les voitures électriques. Selon les standards internationaux, en moyenne, un point de recharge public est nécessaire pour alimenter dix voitures électriques.

À ce compte-là, la Belgique devrait compter quelque 200.000 points publics de recharge d’ici 2035.

« Les caténaires des trams et trains pourraient théoriquement être parfaitement associées aux points de recharge pour voitures électriques », plaident les députés CD&V Orry Van de Wauwer et Jef Van den Bergh. « Ces caténaires ne sont pas utilisées en permanence. La nuit par exemple, il y a beaucoup moins de trains et trams en circulation. Elles pourraient alors utilement alimenter les points de recharge situés à des endroits stratégiques ».

En commission de la Chambre, le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) avait récemment indiqué qu’un projet pilote en ce sens était actuellement mené.