Conference League: rapidement mené et pourtant dominateur, Anderlecht s’incline à Ludogorets (1-0, vidéo)

Le Sporting d’Anderlecht s’est incliné 1-0 à Ludogorets ce jeudi en barrages aller de la Conference League. Jeudi prochain, les Mauves devront remonter le handicap concédé sur un but d’Igior Thiago (9e) sans Amir Murillo, qui sera suspendu.

Brian Riemer a pallié l’absence de Francis Amuzu (blessé) avec Mario Stroeykens, il a titularisé Islam Slimani pour la première fois à la place de Benito Raman et a préféré Amadou Diawara et Kristian Arnstad à Majeed Ashimeru et Lior Refaelov au milieu. Tous ces changements n’auront pas empêché Ludogorets de justifier sa réputation d’équipe offensive. Anderlecht a directement eu ses premières frayeurs sur des actions dans la profondeur menées par Nonato (4e) et Thiago (7e). Alors que les deux fois, l’arbitre a signalé après coup une position hors-jeu, Bart Verbruggen s’était montré à son avantage. Par contre, le gardien anderlechtois s’est incliné sur un joli numéro de Thiago : après avoir arraché un ballon à Arnstad, le Brésilien a servi Kili Despodov sur la droite avant de reprendre de la tête le centre devant le but de son capitaine (9e, 1-0).

Après un quart d’heure intense, Ludogorets s’est montré moins incisif et Anderlecht en a profité pour allumer deux cartouches par Anders Dreyer (20e) et Yari Verschaeren (29e). Après cet intermède, Ludogorets est revenu à la charge avec Bernhard Tekpetey dont le tir en un temps est passé juste à côté (37e). Côté anderlechtois, Dreyer n’a pas été plus réaliste puisque son envoi a rebondi sur le poteau (45e+1).