Wim Fissette: «Notre ambition est d’atteindre le Top 12»

Joueur de tennis assez modeste Wim Fissette peut se targuer de posséder une expérience hors normes comme entraîneur. Durant sa carrière, il a conseillé Clijsters, et, depuis douze ans, il a bossé aux côtés d’Osaka, Kerber, Halep, Konta ou Azarenka ! Sans joueuse pour le moment – même si cela pourrait changer, le cumul des fonctions n’étant pas interdit… –, il s’est dit heureux de pouvoir reprendre en main la sélection belge. « Je trouve qu’on a une équipe intéressante, qui peut accomplir de belles choses sportives puisqu’elle compte quatre joueuses du Top 100 (NDLR : Elise Mertens, Alison Van Uytvanck, Maryna Zanevska, Ysaline Bonaventure) et quelques autres qui progressent bien », explique-t-il. « Notre ambition est d’atteindre le Top 12 voire, pourquoi pas, de voir plus grand. Le rêve ultime serait bien sûr de soulever la Coupe, mais on va y aller étape par étape… »

À la mi-avril, les Belges s’en iront au Canada, une équipe redoutable. Avec Fissette, la Belgique va aussi entrer dans une nouvelle ère, plus technologique. « Je coache depuis longtemps avec l’utilisation de datas, ce qui fait de moi un ‘laptop coach’, comme on dit en foot. Avec cela, je vais apprendre à rapidement mieux connaître nos joueuses et imaginer des plans tactiques pour battre nos adversaires. De même, si je n’ai pas l’expérience d’avoir déjà pris en mains une sélection, je crois bien que la manière avec laquelle j’ai travaillé avec des stars internationales plaide en ma faveur. J’ai su m’adapter à des cultures et des approches tennistiques différentes. L’important, ce sera de fédérer le groupe, d’en faire une véritable équipe soudée, ambitieuse, où l’on communiquera beaucoup. Kirsten Flipkens sera mon assistante. Elle connaît bien les joueuses, en coache parfois certaines. Au vu de ses résultats actuels, elle pourrait aussi entrer en ligne de compte pour enfiler une double casquette et aider l’équipe en double. »