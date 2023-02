Europa League: pas de vainqueur entre le Barça et Manchester United, qui se quittent sur un partage spectaculaire (2-2, vidéo)

Pas de vainqueur entre le FC Barcelone et Manchester United, qui s’affrontaient ce jeudi en Play-offs de l’Europa League. Les deux équipes ont dû se contenter d’un match nul suite à une rencontre spectaculaire, lors de laquelle les deux formations ont mené au score.

Après une première mi-temps équilibrée et pauvre en occasions franches, c’est finalement Marcos Alonso qui a ouvert le score en faveur des Catalans au retour des vestiaires (50e). Mais la joie fut de courte durée pour les hommes de Xavi, rejoints au score trois minutes plus tard sur un nouveau but de l’inévitable Rashford. Les Mancuniens ont ensuite maintenu la pression pour finalement prendre l’avantage juste avant l’heure de jeu (59e). Mais les Catalans n’ont rien lâché et sont parvenus à revenir au score sur un but de Raphinha, dont le centre-tir a surpris David De Gea.