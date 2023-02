Un audit financier pointe plusieurs faiblesses chez les pompiers de Wallonie Picarde

Déchirée par des tensions internes, la zone de secours de Wallonie Picarde (Wapi) traverse une période mouvementée. Certains vont jusqu’à évoquer une zone « décapitée ». Les syndicats et plusieurs pompiers et ambulanciers y dénoncent divers dysfonctionnements et manquements dans la gestion quotidienne. Une situation qui a poussé celui qui se trouvait au cœur du cyclone, le commandant Olivier Lowagie, à démissionner de son poste de commandant le 23 janvier dernier. De son côté, le président Paul-Olivier Delannois (PS), l’assure : s’il est réélu bourgmestre de Tournai en 2024, il ne reprendra pas la présidence de cette zone de secours. Afin de sortir du conflit latent, un médiateur social a été désigné et un audit financier a été réalisé, en interne. Ce dernier devait être présenté le jeudi 16 février au conseil de zone (les bourgmestres des 19 communes qui composent la zone) mais le point a été repoussé au mois de mars.