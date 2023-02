Eva Kaili et Marc Tarabella restent en prison: «La parole de Panzeri est devenue parole d’Evangile»

Coup dur pour Eva Kaili. Déjà détenue depuis 10 semaines, l’eurodéputée grecque va rester à la prison de Haren. La chambre du conseil de Bruxelles a décidé, jeudi soir, son maintien en détention préventive, tout comme pour Pier Antonio Panzeri et Marc Tarabella, tous inculpés et placés sous mandat d’arrêt dans l’enquête sur des faits de corruption présumés au sein du Parlement européen.

« Je pensais vraiment qu’elle devait et qu’elle allait être libérée, au moins sous bracelet électronique », réagit Sven Mary, son nouvel avocat. « Donc j’accuse le coup, mais je n’imagine pas pour elle. Je suis triste qu’elle ne soit pas libérée et je continue à penser qu’elle est un trophée. Sauf qu’elle n’est pas qu’une vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili est aussi une maman. Une maman qui voit son bébé de 24 mois deux fois par mois. Je respecte cette décision mais je la conteste et je ferai appel dès demain », ponctue le pénaliste.