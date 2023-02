Surprise en Europa League: Nantes arrache le partage sur le terrain de la Juventus

Nantes n’a pas manqué son grand rendez-vous européen à Turin en allant accrocher la Juventus (1-1) jeudi en barrage aller d’Europa League, entretenant ses rêves d’exploit dans une semaine à la Beaujoire.

Après l’ouverture rapide du score de la Juventus par Dusan Vlahovic (13e), Ludovic Blas a égalisé à l’heure de jeu au terme d’un contre parfait.

Nantes a ensuite défendu bec et ongles ce nul, avec l’aide des montants et avec une frayeur finale sur un penalty réclamé par les Bianconeri dans le temps additionnel mais finalement non accordé par l’arbitre.

Angel Di Maria a sollicité une première fois Alban Lafont (3e). Dix minutes plus tard, il a délivré une merveille d’ouverture pour Federico Chiesa qui a servi Vlahovic seul face au but. Cruel pour Lafont piégé par ses deux ex-partenaires de la Fiorentina.

Après cette entame difficile, Nantes a eu le mérite de ne pas sombrer et a su rester compact. Peu à peu, les Canaris ont même pointé le bout de leur bec aux abords de la surface italienne, en profitant d’une Juve semblant parfois se contenter de ce court avantage.

Lafont, impeccable devant Di Maria (28e, 49e), a laissé Nantes dans le match et Blas n’a pas manqué la première occasion quand elle s’est présentée: le N.10 a conclu en force un contre express mené par Fabien Centonze en profitant d’une passe lumineuse de Mostafa Mohamed (60e) et d’une glissade de Gleison Bremer.

La Juve, prise au piège tendu par le rusé Antoine Kombouaré, s’est alors enfin réveillée mais les Nantais ont rivalisé d’héroïsme et de réussite pour tenir le choc, sauvés par les montants sur une frappe de Chiesa (62e) puis un corner de Di Maria (66e) et par la maladresse de Danilo sur une ultime situation chaude (90+1e).

Ils encore ont tremblé une dernière fois quand l’arbitre a été rappelé par la VAR pour évaluer un éventuel penalty pour une main de Centonze, à la 90+5e, mais a finalement absous le défenseur nantais pour une faute turinoise.