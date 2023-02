Le Palais du chaos et de la honte, pour tous

Notre pays, qui prend plus que sa part européenne dans cet enjeu dantesque, s’est fait condamner des milliers de fois par le tribunal du travail et par la Cour européenne des droits de l’homme.

Cela fait des mois qu’un squat qui accueille près de 1.000 personnes rue des Palais à Schaerbeek défie la décence, l’humanité. Une tache énorme sur la politique d’accueil en Belgique. Cela fait des mois que beaucoup s’en fichent, laissant trop souvent la bourgmestre de la commune seule face aux défis posés par cette concentration des échoués du monde sur son territoire. Les reportages que Le Soir a réalisés dans ces étages miteux ont mis au jour des situations dantesques, avec la prolifération de tuberculose, de gale et de diphtérie. Les organisations humanitaires et des bénévoles ont alerté, aidé comme ils et elles le pouvaient. La bourgmestre, elle, a continué à les héberger, remarquant à de nombreuses reprises que ses collègues, au nord comme au sud du pays, devaient aussi faire leur part de boulot. C’est l’urgence qui est venue à sa rescousse : la situation n’était plus possible et ces centaines de personnes devaient être relocalisées.