Ensemble Aedes, Les Siècles: des couleurs nouvelles, presque célestes

Aparté

C’est de Nijinska I Voilà la femme, un spectacle créé en mars 2021 au Théâtre National de Chaillot que découle cet enregistrement des Ensembles Aedes et Les Siècles. L’idée de ce spectacle ? Revisiter deux œuvres iconiques du répertoire, Les Noces de Stravinsky et Boléro de Ravel, pour mettre en avant la figure moins connue de Nijinska, sœur du célèbre danseur et chorégraphe Nijinski, première et unique femme chorégraphe des Ballets Russes.