Langlois de Swarte, Taylor: très impliqués

Alpha

Et une dynastie de compositeurs français de plus. Non seulement instrumentistes admirables qui fréquentèrent les fameux 24 violons du Roy, les frères Francœur jouent un rôle clé dans la vie musicale parisienne du XVIIIe siècle. Louis l’aîné demeure un grand défenseur de la sonate à la française ; François le cadet s’illustre conjointement avec François Rebel, lui-même fils du fameux Jean-Féry, l’auteur des « Éléments » dans la gestion de l’opéra. Du premier, nos deux instrumentistes illustrent l’éloquence violonistique tandis qu’ils nous régalent d’un essaim de pièces de genre tirées de divers spectacles, arrangées en complicité avec le compère Rebel (sans parler d’une invraisemblable chaconne du neveu). Très impliqués, ils éprouvent un plaisir fou à nous faire parcourir ces études d’atmosphères.