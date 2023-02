Météo: voici les prévisions pour le début des vacances

Le week-end sera pluvieux, mais le temps devrait devenir plus sec en début de semaine prochaine.

Les nuages seront à nouveau majoritaires et parfois encore porteurs de quelques gouttes vendredi. De mauvaises visibilités pourront persister sur les hauteurs ardennaises. Il fera par contre relativement doux avec des maxima de 9 à 12 degrés, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique. Le vent de sud-ouest virera à l’ouest-sud-ouest et se renforcera pour devenir modéré à assez fort dans l’intérieur et fort à la côte, avec des pointes autour de 65 km/h.

La nuit prochaine s’annonce également sous une nébulosité abondante avec un risque de faibles pluies et de mauvaises visibilités sur les sommets ardennais. Les températures ne diminueront que de quelques degrés avec des minima de 6 à 10 degrés. Le vent sera encore assez soutenu, modéré à localement assez fort dans l’intérieur et assez fort à parfois fort au littoral, avec des rafales de 50 à 55 km/h.

Samedi, le temps sera gris avec, par moments, quelques pluies ou bruines. Les précipitations seront plus marquées sur le nord et l’est du pays. Les maxima varieront de 7 degrés en Hautes Fagnes à 11 ou 12 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, et à la mer plutôt fort, avec des rafales de 60 à 70 km/h.

Dimanche, la nébulosité sera généralement abondante avec parfois quelques faibles pluies ou bruines, surtout sur le centre et l’est du pays. Les maxima se situeront entre 6 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 9 ou 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort.

Il devrait par contre faire plus sec en début de semaine prochaine. Lundi, le temps restera pratiquement sec mais les nuages resteront nombreux et les éclaircies plutôt rares. Il fera doux avec des maxima de 7 degrés sur le relief et 12 degrés en plaine.

Mardi aussi, la nébulosité semble rester abondante mais le temps sec. Les maxima s’échelonneront de 7 degrés en Ardenne à 11 ou 12 degrés en plaine.