Surprise en Formule 1: l’ancien footballeur Zinédine Zidane rejoint Alpine dans un rôle bien précis (vidéo)

Portée par son duo de pilotes 100 % français, l’écurie de Formule 1 Alpine a présenté jeudi sa monoplace 2023 avec la volonté affichée d’assurer son rang et l’espoir de tutoyer les trois premières places chez les constructeurs.

L’objectif est clair pour l’équipe française, 4e du championnat des constructeurs la saison dernière : « nous voulons à nouveau – et au minimum – terminer 4e », a assuré le directeur général de la marque, Laurent Rossi.

C’est avec l’A523, la voiture que piloteront les Normands Esteban Ocon et Pierre Gasly, que l’écurie entend désormais assurer « plus d’arrivées, moins d’abandons, plus de points, et peut-être plus de podiums » pour se rapprocher du top trois, formé la saison dernière par Red Bull, Ferrari et Mercedes.

En 2022, « l’écart avec les troisièmes (Mercedes, ndlr) était assez important et nous devons le combler », a-t-il abondé.