Salaires: voici quand devrait avoir lieu la prochaine indexation

Le Bureau du Plan s’attend à un taux d’inflation annuel moyen de 4,5 % cette année, contre 9,6 % en 2022. Selon le Plan, l’inflation a atteint son pic à l’automne dernier et devrait ralentir progressivement.

Les mesures prises par le gouvernement ont permis d’alléger le fardeau, qu’il s’agisse principalement du forfait de base énergie et de la récente décision de maintenir le taux de TVA sur le gaz et l’électricité à 6 %, moyennant une compensation partielle via une hausse des accises.

La décision de maintenir la TVA à 6 % a aussi effet un impact direct et visiblement sur le taux d’inflation – et sur le rythme d’indexation.

Au début du mois, avant l’annonce de cette mesure, le Plan prévoyait que le prochain dépassement de l’indice-pivot (qui se traduit par une indexation de deux pourcents des allocations sociales et des salaires des fonctionnaires) serait effectif en juin. Le Plan estime aujourd’hui que l’indice-pivot ne serait dépassé qu’en août, soit deux mois plus tard.