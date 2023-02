Tendance: le tufting, le «jeu» créatif auquel beaucoup se piquent

La technique, qui permet de confectionner tapis et autres objets décoratifs, connaît actuellement un fort engouement. Sur les réseaux sociaux, les vidéos à son sujet sont particulièrement populaires.

Difficile pour un utilisateur d’Instragram ou de TikTok de ne pas avoir entendu parler de « tufting » ces derniers mois. Ce savoir-faire particulier est en effet au centre d’un engouement soutenu sur les réseaux sociaux, où les vidéos d’amateurs et d’amatrices en train de créer des tapis ou, plus largement, des objets décoratifs accumulent les vues et les partages.