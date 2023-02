Le retour pop de Gorillaz

Warner Music.

L’an dernier, Damon Albarn était sur scène en solo (à Bozar) et entouré de Gorillaz (à Werchter Boutique après Stromae). Cette année, c’est avec Pulp qu’on le reverra (aux Lokerse Feesten). Le génial musicien n’arrête donc pas, se sentant porté par une créativité folle que l’on retrouve totalement sur ce huitième album du groupe imaginé avec l’illustrateur Jamie Hewlett. Un disque plus pop que jamais avec une nouvelle fois des invités de marque (comme Stevie Nicks, Beck, Tame Impala, Bootie Brown, Bad Bunny, Adeleye Omatoyo ou Thundercat). Dix morceaux où Damon laisse parler sa science mélodique. Rien est à jeter ici : chaque chanson est forte et entêtante. Un réel exploit !