La dance aérienne de P! nk

RCA-Sony Music.

Bien secouée l’an dernier par certains fans qui n’avaient pas apprécié qu’elle donne son avis suite à l’abrogation américaine du droit constitutionnel à l’avortement (ce qui avait donné lieu à la chanson Irrelevant, absente de ce neuvième album), P ! nk revient avec un disque très dance, en soutien d’une tournée qui passera par la tête d’affiche de Werchter Boutique le 17 juin prochain. Ce qui ne l’empêche pas de réserver des plages calmes comme ce Long Way To Go avec les Lumineers ou un Kids In Love folk avec les sœurs suédoises de First Aid Kit. Never Gonna Dance Again, dit-elle aussi. Mais c’est pour mieux assurer sur la piste avec une plage titulaire bien électro. En fait, comme à son habitude, la chanteuse de 43 ans n’en fait qu’à sa tête, préservant une popularité contre laquelle le temps et l’âge ne peuvent rien. Ce qui est suffisamment rare pour être signalé !