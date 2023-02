Albert Vila en lévitation

Hypnote Records

C’est beau, très beau. Dès les premières notes d’Eleanor Rigby, des Beatles, on aime. Une belle sonorité, le respect de la mélodie, des improvisations simplement justes, beaucoup d’amour pour les mélodies intemporelles qu’il a choisies pour ce disque en solo. Le Barcelonais Albert Vila a voulu s’offrir une balade dans la merveilleuse forêt des chansons. Des tubes que vous fredonnerez : A Felicidade de Jobim, Redemption Song de Bob Marley, River Man de Nick Drake, Hijo de la Luna de Mecano, Lullaby of Birdland de George Shearing, Everything happens to me que Chet Baker a chanté. Mais quelle habileté à les interpréter de manière originale sans jamais les déformer ! Et il y a un bonus : Levity, une compo de Vila, courte mais parfaite.