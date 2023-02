La Fractal Guitar de Stephan Thelen

Moonjune

Le guitariste suisse poursuit son travail sur les effets sonores de sa guitare. « Je voulais surtout utiliser un effet que j’appelle Fractal Guitar », explique-t-il. « Un retard rythmique avec un niveau de rétroaction très élevé qui crée des modèles de retard en cascade dans des signatures de temps impair comme 3/8, 5/8 ou 7/8. » Il a déjà sorti deux albums de ce genre, voici donc le troisième. Réalisé avec douze autres musiciens, tous guitaristes, claviéristes et percussionnistes, comme Markus Reuter, J. Peter Schwalm, etc. Morceaux longs, polyrythmies, beats non habituels, sonorités industrielles, psychédélisme, grooves, riffs très rock, paysages sonores incroyables. On est en plein film dans cette musique, un film noir et violent, avec, rarement, quelques accalmies qui permettent de souffler.