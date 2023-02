Les esquisses de Mette Henriette

ECM

Quinze morceaux, quinze peintures à peine esquissées, d’un mouvement minimaliste. La sax norvégienne Mette Henriette brosse des paysages de forêts, de larges prairies, de fleuves puissants et de lacs placides. Sa musique est lyrique, nostalgique, répétitive, toujours à peine modulée, comme un souffle, ornée par les interventions subtiles de Johan Lindvall au piano et de Judith Hamann au violoncelle. En concert en trio (aussi, mais un autre) à Flagey pendant le Brussels Jazz Festival, Mette Henriette nous avait agacé, par son mutisme et une musique qui ne décollait jamais. A l’écoute de l’album, par contre, cette musique mélancolique nous touche au fond de l’âme.