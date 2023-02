Le prix du gaz au plus bas depuis près d’un an et demi

Le prix du gaz européen est descendu sous les 50 euros par mégawattheure, ce vendredi, sur la bourse d’Amsterdam, la référence en Europe.

Un prix aussi bas n’avait plus été atteint depuis près d’un an et demi.

À lire aussi Baisse du prix du gaz: les fournisseurs vont-ils modifier votre acompte?

Au plus fort de la crise énergétique, fin août de l’année passée, le gaz s’échangeait à environ 300 euros le mégawattheure.

Son prix suit une courbe descendante depuis un petit temps. Les craintes de pénuries de gaz en Europe ne sont pas advenues, notamment en raison de la météo douce.

À lire aussi Energie: comment les fournisseurs établissent les nouveaux contrats