Factories of the Future: «Plus qu’un label de séduction: un état d’esprit»

Elles étaient dix, et sont désormais douze. Lundi dernier, les entreprises alimentaires SPA Monopole, qui puisent les eaux minérales naturelles dans les Fagnes, et Puratos, qui produit des ingrédients pour boulangeries, pâtisseries et chocolateries, ont grossi les rangs des entreprises wallonnes ayant obtenu le Factory of the Future Award (FOF).

Fruit d’une initiative d’Agoria, la fédération des entreprises technologiques, et de Sirris, son centre de recherche, les Factory of the Future Awards ont été déployés en Wallonie dans le cadre du programme Industrie du Futur, coordonné par l’Agence du Numérique. Celui-ci s’inscrit dans la stratégie Digital Wallonia, qui vise à accélérer la transformation numérique des entreprises manufacturières wallonnes et à améliorer leur compétitivité.