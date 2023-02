Coefficient UEFA: voici pourquoi les trois défaites des clubs belges en Coupes d’Europe ne sont pas encore inquiétantes

Semaine à oublier pour les clubs belges en Coupe d’Europe. Bruges s’est incliné à domicile contre Benfica tandis que La Gantoise et Anderlecht ont concédé une défaite par le plus petit des écarts à l’extérieur en Conference League. L’espoir d’une qualification est toujours présent mais attention au coefficient UEFA.

Le coefficient, qui additionne les résultats de nos participants européens au cours des cinq dernières saisons, détermine les billets européens que notre pays obtient. Après une partie de saison relativement bonne grâce aux performances de Bruges et de l’Union Saint-Gilloise, la Belgique a creusé un léger écart sur les autres nations.

Ainsi la Belgique est 8e avec 38.600 points mais l’Écosse (36.400) et l’Autriche (34.000) ne sont pas si loin. Cette semaine, suite aux défaites des trois clubs engagés (l’Union est exemptée de barrages), la Belgique n’a pris aucun point, là où l’Autriche via la victoire de Salzburg a pu réduire l’écart. Plus loin dans le classement, les Serbes ont également pris des points grâce à une victoire 0-1 du Partizan au Sheriff Tiraspol.

La Belgique possède encore quatre clubs engagés en Coupe d’Europe, là où l’Autriche et la Serbie n’ont plus qu’un club encore en lice, tandis que tous les clubs écossais sont d’ores et déjà éliminés. De bons résultats cette saison pourraient permettre à la Belgique de creuser un écart intéressant.

7. Portugal (54.216)

8. Belgique (38.600)

9. Écosse (36.400)

10. Autriche (34.000)