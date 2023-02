«C’Durable», un score environnemental pour les filières d’élevage

Ce score permet désormais aux agriculteurs d’afficher la situation de leur élevage en termes d’environnement, de durabilité et de bien-être animal. C’est transparent et indépendant pour le consommateur.

Officialisé vendredi dernier, « C’Durable » est-il un nouveau sigle wallon dans la forêt des labels agroalimentaires ? Non, c’est un score. Toute la nuance est là. Ici, pas de cahier de charges qui permet d’obtenir un label, mais plutôt un diagnostic et une analyse scientifique de la situation des fermes qui le souhaitent et qui portent sur l’impact de leur production sur la biodiversité, le climat et le bien-être animal.

C’Durable est le premier indicateur wallon représentant l’impact environnemental des produits issus de la filière bovine, né de la volonté de certains acteurs de la filière et de consommateurs. En effet, une étude menée par le WWF en 2021 auprès de 11.000 Européens, dont un millier de Belges, montre que parmi les préoccupations majeures des consommateurs figure l’achat de produits locaux dont la production respecte l’environnement.