A l’Esclaye, agriculture réfléchie rime avec biodiversité et qualité

La famille Henin gère cette ferme près de Beauraing depuis quatre générations. Son score C’Durable montre qu’une agriculture respectueuse de la biodiversité, du climat et du bien-être animal est compatible avec une production de qualité.

Blottie à une extrémité champêtre du village de Pondrôme (Beauraing), la ferme de l’Esclaye vit depuis quatre générations au rythme de la famille Henin. Si le domaine s’étalait à la grande époque sur 600 hectares, il s’est réduit à 83, auxquels la famille Henin en ajoute 27 de terres sous contrat de culture, le tout en location, bâtiments compris. Trois familles et demie le font vivre, à savoir les frères et sœur Jean-Philippe, Marc-André et Anne-Laure Henin, ainsi que leur papa à mi-temps.