Guerre en Ukraine: jusqu’à 60.000 tués dans les rangs russes

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a près d’un an, entre 40.000 et 60.000 soldats ou mercenaires ont été tués dans les rangs de l’armée russe, selon le ministère britannique de la Défense, qui s’appuie sur des informations des services de renseignements. Si l’on inclut les blessés, le nombre de victimes russes oscille entre 175.000 et 200.000 personnes.

Le nombre de victimes russes a augmenté de façon spectaculaire depuis la mobilisation partielle de réservistes russes, décrétée en septembre dernier par Vladimir Poutine.

Depuis lors, il y a eu beaucoup plus de militaires inexpérimentés sur le champ de bataille. Londres estime que le nombre élevé de victimes est notamment dû au manque de soins médicaux.

Le ministère britannique de la Défense publie quotidiennement des mises à jour sur l’évolution de la guerre en Ukraine sur la base d’informations fournies par les services de renseignements. Moscou accuse Londres de mener une campagne de désinformation, alors que le ministère britannique ne donne pas d’estimation du nombre de victimes dans les rangs ukrainiens. De leurs côtés, la Russie et l’Ukraine ne donnent pas de bilan officiel concernant leurs pertes humaines.