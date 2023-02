En quoi consiste la plus grosse «arnaque au président» jamais enregistrée?

Huit hommes sont soupçonnés d’avoir blanchi plus de 38 millions d’euros.

Ils sont soupçonnés d’avoir blanchi plus de 38 millions d’euros issus de la plus grande « arnaque au président » enregistrée en France : huit hommes ont été interpellés en région parisienne et en Israël dans une enquête qui a nécessité une importante coopération européenne.

« L’arnaque au président » est une escroquerie dont le mode opératoire consiste à usurper l’identité du dirigeant d’une entreprise pour convaincre un salarié de réaliser un faux ordre de virement.

Les six suspects interpellés en France, en juin 2022 et janvier dernier, ont été laissés libres sans poursuites à ce stade, selon le parquet de Paris. Concernant les deux arrestations en Israël, aucune demande d’extradition n’a été formulée à ce stade, d’après une source proche du dossier.

Au total, 3,9 millions d’euros d’avoirs criminels ont pu être saisis, dont 700.000 euros en cryptomonnaie grâce au Commandement de la gendarmerie dans le cyberespace (ComCybergend).

L’affaire démarre en décembre 2021, quand le comptable du promoteur immobilier parisien Sefri-Cime reçoit un appel. Au bout du fil, un homme qui se fait passer pour un avocat d’un grand cabinet. L’escroc prétexte « une opération confidentielle de rachat de sociétés », le tout avec l’accord du président de l’entreprise, explique à l’AFP le commissaire Vincent Kozierow, chef de la Brigade des fraudes aux moyens de paiement (BFMP) de la police judiciaire parisienne.

Pour crédibiliser davantage le scénario, le comptable reçoit dans la foulée un courriel usurpant l’identité du PDG qui lui confirme que l’opération est réalisée à sa demande. Au total, plus de 40 virements vont être effectués en quelques semaines pour un montant total de 38 millions d’euros, un record en France.