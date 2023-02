Mendelssohn, un compositeur inspirant

Par B.Dx et G.My

Des sources d’inspiration ? « Pelléas et Mélisande, de Debussy, que j’ai beaucoup porté (dans cet enregistrement, l’œuvre interprétée par l’Orchestre philharmonique de Vienne sous la direction de Claudio Abbado). Le songe d’une nuit d’été de Mendelssohn est une grande découverte récente. C’est un génie. Je dirais presque aussi grand que Mozart. L’ouverture du Songe d’une nuit d’été écrit à 17 ans, c’est fabuleux de construction, de sonorité, de tendresse. C’est magnifique. Quand on voit les 25 pages antisémites où Wagner veut qu’on débaptise les rues Mendelssohn ! Des nazis ont voulu interdire qu’on le joue. Et ça finit par pénétrer le cerveau de beaucoup de gens alors que c’est un immense compositeur. »