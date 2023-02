La procureure du Roi de Hal-Vilvorde, Ine Van Wymersch, sera la commissaire nationale aux drogues dont le Conseil national de Sécurité (CNS) avait annoncé la désignation, a confirmé vendredi le cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo. Elle sera chargée de coordonner la lutte contre la mafia de la drogue.

Parmi les sept mesures annoncées jeudi au CNS figurait la désignation d’une personne qui assumerait en quelque sorte l’unité de commandement dans la lutte contre le trafic de drogue. Il avait été convenu que la tâche serait confiée à un magistrat dont la sélection incomberait au collège des procureurs généraux.

Nommée pour une durée de cinq ans, la commissaire aux drogues mènera sa mission en concertation avec les ministres de la Justice, de l’Intérieur, de la Santé et des Finances, et travaillera étroitement avec les autorités fédérales, régionales et locales. Elle fera rapport régulièrement au CNS.