Protection juridique: quand un bon accord vaut mieux qu’un mauvais procès

Les litiges sont nombreux dans notre vie mais souvent nous renonçons à faire valoir nos droits par crainte d’une longue et coûteuse procédure. Une assurance « protection juridique » peut nous épauler dans ce cas, voire nous défendre devant le tribunal s’il le faut.

La vie n’est pas un long fleuve tranquille, et il n’est pas rare que l’envie de porter une affaire en justice nous taraude. Obtenir la réparation d’un préjudice causé par un voisin, faire prévaloir ses droits auprès d’un employeur, voire encore obtenir le remboursement d’un achat ou de travaux jugés défectueux, par exemple. Mais parfois l’envie s’arrête là : les procédures pour obtenir gain de cause nous semblent trop complexes, trop longues, trop coûteuses, pour un résultat qui plus est incertain.